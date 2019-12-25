Отдыхающих разместили в ДК и общежитии.

Детский лагерь "Орлёнок" эвакуируют из-за лесного пожара. Об этом сообщили представители регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС пояснили, что пламя добралось до населенного пункта Арылах. Данное село находится в Якутии. В настоящее время с огнем борются спецсредства Бе-200 и Ми-8. Известно о воспламенении пяти построек на общей площади в 100 квадратных метров. Всех отдыхающих из лагеря временно разместили в Доме культуры и местном общежитии. На текущий момент в Якутии природными пожарами охвачено более чем 100 тысяч гектаров леса.

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Фото и видео: Telegram / SHOT