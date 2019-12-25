Детские лагеря Подмосковья откроются 15 июля

Количество смен сократят.

Детские лагеря Подмосковья откроют свои двери 15 июля, сообщил телеканал "360".

Учитывая пандемию коронавируса, количество смен сократят: этим летом лагеря будут работать не больше трех смен. Сейчас идет подготовка, чтобы все соответствовало санитарным нормам. Отмечается, что и 115 оздоровительных лагерей пока только 56 имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Помимо прочего, лагерь сможет принять только половину ребят за смену.

Бесплатную путевку могут получить семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Ранее мы писали, что петербургские власти отменяют действие сертификатов на путевки в детские лагеря.

Фото: pixabay