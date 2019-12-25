Детская больница имени Филатова возобновляет прием пациентов по четырем профилям

В учреждении по-прежнему смогут принять коронавирусных больных.

Детская больница № 5 имени Филатова в Петербурге возобновляет прием пациентов по четырем профилям. Как рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению, начинают работу специалисты хирургии, травматологии, оториноларингологии и гинекологии. С 1 марта больница принимала пациентов с коронавирусом и вылечила 750 малышей.

К приему пациентов готовы 192 хирургические койки, два отоларингологических отделения и одно травматолого-ортопедическое с нейрохирургическими койками в составе. Также заработают два хирургических отделения и одно гинекологическое, а 361 инфекционная койка продолжит текущий прием. Отмечается, что в больнице функционируют два приемных отделения, одно из которых принимает инфекционных больных, в том числе с признаками коронавируса, второе принимает плановых и экстренных пациентов без признаков вирусных заболеваний. Персонал, подчеркнули в комздраве, строго закреплен за определенными отделениями.

Для того, что отправить ребенка на плановое лечение, необходима справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР сроком не более недели. Взрослым, ухаживающим за ребенком, нужна такая же справка. Экстренные пациенты поначалу будут попадать в специальное отделение, где им сделают тест на коронавирус и в зависимости от его результатов переведут в соответствующее отделение для дальнейшего лечения.

Стало известно, когда Александровская больница вернется к плановому приему пациентов.

Фото: pixabay