За первый квартал 2019 года на Октябрьской железной дороге погибли 34 человека

Всего за первый квартал пострадали 46 человек.

В I квартале 2019 года на территории Октябрьской железной магистрали пятеро несовершеннолетних получили травмы. В прошлом году за этот же период пострадал только 1 ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Все ЧП связаны с нарушением правил перехода железнодорожных путей, в том числе переход на красный сигнал в наушниках и капюшоне. Всего за первый квартал пострадали 46 человек (34 летальный исход), но это на 4% меньше, чем в январе-марте 2018 года.

Железнодорожники проводят комплекс организационно-технических мероприятий для предотвращения подобных случаев. Перед школьными каникулами проводятся декадники и месячники по профилактике детского травматизма.

Ранее на Piter.TV: Ущерб от хищений имущества ОЖД составил 5,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV