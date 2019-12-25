Все квартиры площадью в 37-42 "квадратов".

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что в Петербурге дети-сироты осмотрели свои будущие квартиры. Об этом сообщают в Смольном.

Известно, что петербургских детей-сирот расселят в Пушкинском районе города. Новые квартиры находятся в новостройках посёлка Шушары. Отмечается, что квартиры имеют площадь в 37-42 "квадратов".

Петербуржцы смогут получить свои ключи только после регистрации права государственной собственности Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что четверняшки Морозовы из Петербурга отмечают свой первый день рождения.

Фото:pixabay