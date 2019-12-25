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В Петербурге дети-сироты осмотрели свои будущие квартиры
Сегодня, 16:11
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге дети-сироты осмотрели свои будущие квартиры

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Все квартиры площадью в 37-42 "квадратов".

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что в Петербурге дети-сироты осмотрели свои будущие квартиры. Об этом сообщают в Смольном.

Известно, что петербургских детей-сирот расселят в Пушкинском районе города. Новые квартиры находятся в новостройках посёлка Шушары. Отмечается, что квартиры имеют площадь в 37-42 "квадратов". 

Петербуржцы смогут получить свои ключи только после регистрации права государственной собственности Петербурга. 

Ранее мы сообщали о том, что четверняшки Морозовы из Петербурга отмечают свой первый день рождения.

Фото:pixabay

Теги: смольный, социальные квартиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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