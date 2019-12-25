Дети медиков, которые работают с COVID-19, поедут в лагеря первыми

Детские лагеря примут детей в июле.

Глава города внес изменения в постановление, по которому загородные детские лагеря примут ребят в июле. Сотрудники начнут подготовку с понедельника, 29 июня.

В первую очередь отдыхать отправятся дети от 7 до 15 лет, которые имеют льготы. Так, в перечень категорий включили и детей медиков, которые работают с пациентами, больными коронавирусом. Также в лагеря отправятся дети-сироты, дети, которые остались без попечения родителей, дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, дети, состоящие на учете в органах внутренних дел, в том числе дети-инвалиды в возрасте от 7 до 17 лет с сопровождающими.

Ранее мы писали, что петербургские власти отменяют действие сертификатов на путевки в детские лагеря.

Фото: pixabay