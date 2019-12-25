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Дети медиков, которые работают с COVID-19, поедут в лагеря первыми
Сегодня, 21:58
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smirenny

Дети медиков, которые работают с COVID-19, поедут в лагеря первыми

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Детские лагеря примут детей в июле.

Глава города внес изменения в постановление, по которому загородные детские лагеря примут ребят в июле. Сотрудники начнут подготовку с понедельника, 29 июня. 

В первую очередь отдыхать отправятся дети от 7 до 15 лет, которые имеют льготы. Так, в перечень категорий включили и детей медиков, которые работают с пациентами, больными коронавирусом. Также в лагеря отправятся дети-сироты, дети, которые остались без попечения родителей, дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, дети, состоящие на учете в органах внутренних дел, в том числе дети-инвалиды в возрасте от 7 до 17 лет с сопровождающими. 

Ранее мы писали, что петербургские власти отменяют действие сертификатов на путевки в детские лагеря.

Фото: pixabay

Теги: врачи, детский лагерь, коронавирус, лагеря, медики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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