В Ленинградском зоопарке появился на свет детёныш белорукого гиббона

Малыш уже подрос и аккуратно начинает разглядывать окружающий его мир.

В семье белоруких гиббонов 14 августа, в день рождения Ленинградского зоопарка, появился на свет очаровательный детёныш. Об этом сообщили в социальных сетях зоопарка.

Малыш уже подрос и аккуратно начинает разглядывать окружающий его мир. Пока он еще не умеет передвигаться сам, всё своё время он проводит на животе матери. Отец Персей не обращает внимание на новорожденного, так как воспитывает дочь Элину, родившуюся весной 2018 года.

Пол новорожденного гиббона пока не известен. Сотрудники зоопарка смогут его определить, когда малыш начнет ходить.

На прошлой неделе директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара.

Фото: ВК/ ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК