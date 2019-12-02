10-летняя Марта Тимофеева подписала контракт с Голливудом

Юная актриса получила роль в новом сериале "Тайное общество мистера Бенедикта".

Телеканал Hulu объявил список актеров, которые получили роль в новом голливудском сериале "Тайное общество мистера Бенедикта". В их число попала 10-летняя российская актриса Марта Тимофеева.

Коллегами артистки по съемочной площадке станут звезды мирового уровня - Кристен Шаал, МаамеЯя Боафо, Райан Херст, Эмми ДеОливейра и другие. Марта исполнит роль находчивой и упрямой девочки Констанс Контрэйр. Создатели сериала описывают характер маленькой героини как "взрывной" и "порой высокомерный".

Сериал "Тайное общество мистера Бенедикта" основан на подростковой серии бестселлеров писателя Трентона Ли Стюарта. История расскажет о четырех одаренных детях, которых завербовали для выполнения секретной миссии. Под прикрытием они попадают в школу-интернат, именуемую Институтом, чтобы помешать гениальному безумцу поработить весь мир.

На счету Марты Тимофеевой участие в 47 проектах, в числе которых фильм "Сестренка", серия фильмов о Гоголе, сериалы "Звоните ДиКаприо" и "Психологини", голливудский хоррор "Добро пожаловать в Мерси" и др.

Ранее мы писали, что "Маска" стала лучшим шоу на российском телевидении за 3 года.

Фото: Instagram / marta_timofeeva_actor_new