Десница апостола Андрея Первозванного прибыла в Андреевский собор

Святыня будет доступна для поклонения верующим 26 и 27 июля.

В Орденский Андреевский собор Санкт-Петербурга 25 июля доставлена десница мощей апостола Андрея Первозванного. Торжественная встреча святыни состоялась в 16:00, о чем сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Верующие смогут поклониться реликвии в течение двух дней - 26 и 27 июля.

В храме также представлена старинная икона святого с частицей креста, на котором он был распят. Настоятель собора иерей Артемий Наумов отметил, что прибытие святыни имеет особое духовное значение, особенно для военнослужащих города, поскольку апостол Андрей считается покровителем Военно-морского флота.

Директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев подчеркнул, что это первый визит десницы апостола в Андреевский собор на Васильевском острове. В субботу молебны перед святыней пройдут каждый час с 12:00 до 17:00, в воскресенье - до 14:00. Отправление мощей обратно в Москву запланировано на 15:00 27 июля.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга