В Андреевском соборе петербуржец разбил витрины и сорвал с батюшки маску

Петербуржец устроил погром в Андреевском соборе: сорвал маску с батюшки, разнёс несколько витрин и закатил истерику на тему "Изгоним торговцев из храма". Его увезли в отделение полиции.
Задержанному петербуржцу 34 года, он увлекается не только православием. У него за плечами уже пять судимостей и множество административных наказаний. В полиции он бывает не каждый день, но довольно часто.
В четверг, 15 апреля в витрины и окна церкви он кинул бутылку, а священника обвинил в стяжательстве и угрожал убить. Прихожане скрутили петербуржца и передали полиции.
В начале апреля таксист ночью проник в церковь в Любани и разбросал поминальные записки и иконы.
Видео: Piter.tv
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