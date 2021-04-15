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В Андреевском соборе петербуржец разбил витрины и сорвал с батюшки маску

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У хадержанного за плечами уже пять судимостей и множество административных наказаний.

Петербуржец устроил погром в Андреевском соборе: сорвал маску с батюшки, разнёс несколько витрин и закатил истерику на тему "Изгоним торговцев из храма". Его увезли в отделение полиции.

Задержанному петербуржцу 34 года, он увлекается не только православием. У него за плечами уже пять судимостей и множество административных наказаний. В полиции он бывает не каждый день, но довольно часто.

В четверг, 15 апреля в витрины и окна церкви он кинул бутылку, а священника обвинил в стяжательстве и угрожал убить. Прихожане скрутили петербуржца и передали полиции.

В начале апреля таксист ночью проник в церковь в Любани и разбросал поминальные записки и иконы.

Видео: Piter.tv

Теги: андреевский собор, храм, хулиганство
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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