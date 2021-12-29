Дерматолог Вертиева заявила об обострении кожных заболеваний из-за коронавируса

Эксперт назвала самые часто встречающиеся заболевания кожи после заражения ковидом.

Российский врач-дерматолог Екатерина Вертиева заявила об обострении кожных заболеваний из-за коронавируса. Информацией специалист поделилась с журналистами "Москвы 24". По сведениям медика, различные штаммы инфекции способны показывать аналогичные симптомы. Самым частым признаком заболеваний кожи при заражении COVID-19 является токсическая эритрема.

Это появление распространенных синюшных пятен на коже. Возможно поражение слизистых полости рта - появление пузырей во рту. Екатерина Вертиева, дерматолог

По распространенности случаев на втором месте по заболеваниям кожного покрова доктора выделяют крапивницу. Коронавирус влияет как на обострение болезней, так и на формирование новых симптомов у пациентов. В частности, эксперты диагностируют впервые начинающиеся псориазы, витилиго атопический дерматит.

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