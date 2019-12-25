Дерипаска заявил, что бизнес может "удивить и помочь российскому населению"

По мнению миллиардера, осенью в Россию придут иностранные инвестиции.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что предприниматели смогут удивить и помочь российскому населению. Об этом миллиардер заявил на Петербургском международном экономическом форуме миллиардер, передает РИА Новости.

Он заявил, что в России настали хорошие времена. По мнению Дерипаски, президент достиг хороших результатов, а теперь дело в предпринимателях.

Миллиардер считает, что в стране сложилась стабильность и "достаточно предсказуемые условия". Он прогнозирует, что уже с осень в Россию придут иностранные инвесторы.

Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю, мы сможем удивить и помочь российскому населению. Олег Дерипаска, бизнесмен

Ранее в рамках ПМЭФ президент Владимир Путин заявил, что в вопросе поддержки экономики Россия делает ставку на здравый смысл

Фото: Instagram / Олег Дерипаска