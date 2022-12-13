Деревья в Петербурге защитят от строителей специальными щитами

Во время дорожных работ вокруг деревьев будут оставлять свободные участок.

В Петербурге строители должны будут заботиться о деревьях. На сайте администрации города опубликовали постановление правительства.

При производстве работ деревья нужно будет ограждать щитами высотой не менее двух метров. Во время дорожных работ вокруг деревьев будут оставлять свободные участок, диаметр которого составит минимум два метра.

Если избежать обнажения корневой системы не получится, то специалисты должны создать условия для роста деревьев. То же правило действует, если строители вынуждены засыпать растение.

Ранее на Piter.tv: стало известно, когда закроется на просушку парк "Монрепо".

Фото: Pxhere