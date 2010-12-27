Помимо цветов и бабочек начинают оживать грибы и кусты.

В субботу, 28 декабря, стало известно, что аномально тёплая зима "разбудила" растения в Петербурге. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Набухшие почки были замечены в Удельном парке. По словам местных жителей, кустарники в этом парке выглядят "весенними". Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге проснулись бабочки и распустилась верба.

Синоптики отмечают, что тепло уходит из Петербурга. На новогодних праздниках в Северной столице столбики термометра опустятся до -7.

Ранее мы сообщали о том, что Дед Мороз на байке проехал по центру Петербурга.

Фото:pixabay