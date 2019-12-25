Депутатский корпус Выборга ознакомился с отчетом по капремонту домов

В этом году краткосрочным планом предусмотрено выполнение 223 видов работ в 200 домах.

В Выборге состоялась встреча местного депутатского корпуса с представителями Фонда капитального ремонта Ленобласти. Были рассмотрены вопросы исполнения региональной программы в 2020 году и планы на ближайшие два года. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Увеличивается объем работ по капремонту в Выборге. В 2020 году в 29 домах было проведено 85 видов работ по замене инженерных сетей водоотведения, холодной и горячей воды, тепло- и электроснабжения, а также лифтового оборудования.

В этом году краткосрочным планом предусмотрено выполнение 223 видов работ в 200 домах. Начальник управления контроля качества производства работ регионального Фонда капремонта Дмитрий Жук сообщил, что договоры заключены по 146 видам работ в 125 МКД, из них в 117 домах планируются проектные работы.

В двух домах Выборга уже начали менять лифты – это дом №12 по проспекту Победы (2 лифта), и в доме №54 по Приморской улице (2 лифта). Еще в этом году в плане 5 лифтов.

Отвечая на вопросы депутатов, Дмитрий Жук отметил, что при рассмотрении поступающих заявок о приближении сроков капремонта важным критерием является уровень собираемости взносов по каждому дому. В Выборге общий объем собираемости средств на капремонт находится на среднем уровне. К примеру, полностью перечисляют взносы на капремонт жители дома №59 на ул. Гагарина (ТСЖ "Бриз"), ТСЖ "Дом № 7-б по ул. Гагарина".

Значимы для Фонда и своевременные решения общих собраний собственников помещений многоквартирных домов. Например, если жители задерживают документы, то невозможно провести аукцион, выбрать подрядчика и начать ремонт.

Во время встречи депутаты Выборгского района, выступая от имени жителей, затронули вопросы качества производства работ и исполнения гарантийных обязательств.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО