Депутаты Петербурга попросили определить правовой статус гидроциклов

Парламентарии хотят ввести понятие "водный мотоцикл" (гидроцикл или аквабайк).

Депутаты парламента Петербурга предложили внести изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта России. Об этом сообщает издание "Невские новости".

Парламентарии хотят ввести понятие "водный мотоцикл" (гидроцикл или аквабайк). По мнению депутатов, в последнее время появились петербуржцы, которые хулиганят на воде или просто рискованно ведут себя в акватории, а также мешают движению судов. Однако тип судна, на которых они передвигаются, не подпадает ни под одно понятие в законодательстве. Правовой статус гидроциклов и аквабайков пока не ясен.

Депутаты предложили четко регламентировать использование гидроциклов и создать для них правила движения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге может появиться "социальная карта" для студентов‍.

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