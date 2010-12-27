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Депутаты Петербурга попросили определить правовой статус гидроциклов
Сегодня, 12:27
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alexandra08
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Депутаты Петербурга попросили определить правовой статус гидроциклов

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Парламентарии хотят ввести понятие "водный мотоцикл" (гидроцикл или аквабайк).

Депутаты парламента Петербурга предложили внести изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта России. Об этом сообщает издание "Невские новости".

Парламентарии хотят ввести понятие "водный мотоцикл" (гидроцикл или аквабайк). По мнению депутатов, в последнее время появились петербуржцы, которые хулиганят на воде или просто рискованно ведут себя в акватории, а также мешают движению судов. Однако тип судна, на которых они передвигаются, не подпадает ни под одно понятие в законодательстве. Правовой статус гидроциклов и аквабайков пока не ясен. 

Депутаты предложили четко регламентировать использование гидроциклов и создать для них правила движения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге может появиться "социальная карта" для студентов‍.

Фото: pixabay.com

Теги: аквабайк , водный мотоцикл , гидроцикл , депутаты петербурга
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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