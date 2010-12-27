ЗакС может объявить войну коллекторам и гипнотизерам

Денис Четырбок предложил внести поправки в ФЗ, чтобы обезопасить граждан от недобросовестных заемщиков.

11 апреля на планерном заседании Законодательного Собрания депутаты предложили внести поправки в федеральный закон "О потребительском кредите". Автором инициативы является единорос Денис Четырбок.

Депутат пояснил, что изменения в ФЗ должны стать спасательным плотом для жертв навязанных услуг. Он отметил, что профессиональные психологи зачастую заставляют посетителей парикмахерских и салонов красоты оформлять кредиты на ненужные им вещи. Однако из этой кабалы потом уже не так просто выбраться, так как с точки зрения законодательства позволяет совершать подобные махинации.

В рамках поправки кредиторам будет запрещено налагать на заемщика штраф, также в договоре не может быть условия об изменении тарифа по оплате услуг в одностороннем порядке. Также в рамках инициативы предусматривается запрет уступки права требования по договору потребительского кредита третьим лицам. Другими словами, это защитит граждан от коллектроских агентств.

Проект был поддержан в первом чтении. Если инициативу поддержат в Госдуме, она вступит в силу с 1 июня 2018 года.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что арбитражный суд не поддержал бывшую управляющую компанию Мальцевского рынка.

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