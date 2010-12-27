Петербургские чиновники приняли закон о выплатах ветеранам в честь 75-летия ВОВ

Пенсионерам выплатят по семь тысяч рублей.

В среду, 16 октября, петербургские чиновники приняли закон о выплатах ветеранам в честь 75-летия Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Проект "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" уже рассмотрели и одобрили. Согласно документу, труженикам тыла и несовершеннолетним узникам фашизма выплатят по семь тысяч рублей. Выплату получат более 400 тысяч человек.

Кроме того, выплату получат вдовы погибших на войне бойцов. Им выплатят по 4 тысячи рублей. Петербуржцам, которые родились до 3 сентября 1945 года, переведут по 3 тысячи рублей.

Напоним, что документ внесен в Заксобрание губернатором Александром Бегловым.

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