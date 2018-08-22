Депутаты ЗакСа предложили поправки в федеральный закон о реновации жилищного фонда

Документ адаптируют под региональные потребности.

В Петербурге депутаты Законодательного собрания обсуждаются поправки в закон о реновации жилищного фонда. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что комитет по законодательству подготовил 13 поправок. К примеру, чиновники предлагают оградить от потенциального сноса неветхие дома, обладающие культурной ценностью. Предполагается, что, исходя из оригинала документа, такие здания могут случайно попасть в программу реновации.

По словам председателя комитета по законодательству, депутата Законодательного собрания Дениса Четырбока, в шестой поправке речь идет о приоритете норм о защите памятников истории и архитектуры.

Это одно из принципиальнейших наших решений, поскольку по редакции, принятой в первом чтении по факту могут пойти под снос в том числе и памятники истории и культуры отметил Четырбок.

Также власти планируют решить вопрос "последнего жильца", который не соглашается менять место жительства. Также уточнят термин "Рыночная стоимость".

Ранее мы писали, что лидером по вводу жилья в ноябре 2020 оказался Приморский район.

Фото: Piter.TV