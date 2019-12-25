Депутаты ЗакСа попросили Мишустина решить вопрос с вышками связи

Накануне члены комиссии по экологии и природопользованию поддержали обращение к Михаилу Мишустину.

Петербургские депутаты просят председателя правительства РФ наделить Роспотребнадзор или органы исполнительной власти полномочиями по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства при размещении радиоэлектронных средств.

Обратиться к председателю решили в связи с тем, что депутаты получают жалобы горожан, которые обеспокоены размещением вышек сотовой связи около их домов. Некоторые считают, что это может негативно влиять на здоровье человека. Для того, чтобы решить вопрос, была создана межведомственная рабочая группа.

Среди предложений, которые прозвучали – установить минимальное расстояние между жилыми домами и вышками сотовой связи, разместить на оборудовании QR-коды, которые позволят получить о нем всю необходимую информацию.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что операторы сотовой связи Петербурга пообещали не устанавливать вышки на территории детских садов.

Фото: прокуратура Петербурга