Депутаты ЗакСа не будут выяснять причины массовых задержаний в Петербурге

Парламентарии Борис Вишневский и Максим Резник планируют обратиться в прокуратуру.

Депутаты Законодательного собрания отклонили предложение вызвать на планерное заседание представителей Смольного и ГУВД для разъяснения ситуации с массовыми задержаниями митингующих 9 сентября петербуржцев. Об этом сообщил член партии "Яблоко" Борис Вишневский.

Он вместе с представителем "Партии Роста" Максимом Резником хотел получить от Комитета по законности и вице-губернатора Александра Говорунова объяснения произошедшего вчера на Площади Ленина. После отказа, парламентарии планируют обратиться к прокурору города Сергею Литвиненко и подготовить обращение для начала расследования.

Напомним, что 9 сентября в Петербурге прошел несанкционированный митинг против пенсионной реформы. В ходе протеста правоохранительные органы задержали 100 человек, по данным СМИ их количество составляет 400-500.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге на митинг пришли 1200 человек

Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга / ВКонтакте.