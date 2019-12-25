ЗакС Петербурга не стал рассматривать законопроект о возвращении к прежнему пенсионному возрасту

За включение темы в повестку заседания проголосовали только 7 из 49 депутатов.

ЗакС Петербурга решил не включать в повестку заседания 17 июня проект федерального закона о возврате к дореформенному возрасту выхода на пенсию - 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Рассмотреть законопроект просила , лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева, которая является соавтором проекта.

За включение темы в повестку заседания проголосовали только 7 из 49 депутатов. Также городской парламент не стал рассматривать инициативу о восстановлении индексаций пенсий работающим пенсионером.

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Фото: Piter.TV