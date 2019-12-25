Стало известно, какой вред коронавирус нанес городскому бюджету

Собственные доходы города снизились на 30,5 миллиардов, но выросли расходы.

Как стало известно во вторник, 16 июня, доходы Петербурга снизились на 30,5 миллиардов рублей, а расходы сильно выросли из-за мер поддержи и мобилизации системы здравоохранения, рассказали в Смольном.

Так, малому и среднему бизнесу снизили ставки по налогам и отменили авансовые платежи по региональным налогам. 3 миллиарда было также выделено на поддержку бизнеса, 2 миллиарда из них предназначались для выплаты зарплат. Фонд развития промышленности города докапитализировали на миллиард рублей.

Эти расходы приведут к потери более 18 миллиардов рублей для городского бюджета. Также 1,5 миллиарда будет утеряно за счет налоговых мер поддержки предпринимателей, принятых на государственном уровне.

Антикризисная корректировка бюджета на этот год привела к снижению прогнозов по доходам на 101,2 миллиарда рублей, а дефицит бюджета увеличили более чем двукратно, после чего он составил 111,1 миллиарда руб. Так, из бюджета страны поступит 29 миллиардов рублей, 10,1 миллиарда из которых предназначены для ведения борьбы с коронавирусом. 1,4 миллиарда пойдет на соцподдержку горожан.

Ранее мы писали, что ЗакС принял в третьем чтении корректировку бюджета Петербурга из-за коронавируса.

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