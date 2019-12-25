Депутаты ЗакСа Ленобласти проголосовали за новые способы применения материнского капитала

Законопроект о расширении применения маткапитала многодетными семьями принят во втором чтении.

7 июля на заседании Законодательного собрания Ленинградской области парламентарии приняли во втором чтении законопроект о расширении возможностей для использования материнского капитала, выданного из областного бюджета. Законопроект ориентирован на многодетные семьи.

Теперь средства материнского капитала можно направлять на улучшение жилищных условий, погашение первичного взноса или основного долга, оплату процентов по ипотечным кредитам и займам.

Ранее пресс-служба правительства Ленинградской области сообщила, что улучшение жилищных условий стало самым популярным способом использования маткапитала в Ленобласти.

Фото: ЗакС Ленобласти, архив