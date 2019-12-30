Депутаты ЗакСа обвинили КГИОП в коррупции

Ковалев и Резник заподозрили сговор в пользу застройщика территории Медсанчасти завода имени Калинина.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Максим Резник ("Партия роста") заподозрили коррупционный сговор между комитетом по охране памятников (КГИОП) и застройщиком территории Медсанчасти завода имени Калинина в Василеостровском районе. На этот вопрос они обратили внимание во время обсуждения проекта закона Вячеслава Макарова в ЗакСе.

В частности, парламентарии раскритиковали позицию комитета, который отказался признавать исторический дом на улице Одоевского памятником культуры. Ковалев пообещал внести правки и включить в зону зеленых насаждений указанные территории с сохранением сада. Депутат возмутился поведением председателя КГИОП Сергея Макарова, когда тот завершил заседание Совета по культурному наследию, не обсудив эту тему.

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Фото: Piter.TV