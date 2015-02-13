Депутаты "Партии роста" попросили губернатора Петербурга выплатить компенсацию работавшим в пандемию учителям

Выплаты предлагают установить на уровне 15-20 тысяч.

Депутаты фракции "Партия Роста" предложили губернатору Петербурга назначить выплаты учителям, которые работали в пандемию. Соответствующий депутатский запрос поддержали другие парламентарии на заседании 3-го марта в Мариинском дворце.

Инициатива принадлежит Оксане Дмитриевой и Сергею Трохманенко. От вице-губернатора Петербурга Ирины Потехиной они узнали, что у школ есть специальные денежные фонды. Из них школы самостоятельно могут выплачивать премии. Так как этих средств на все выплаты не хватит, депутаты просят помощи у губернатора. Возможно, придется задействовать средства из резервного фонда Петербурга. В компенсации за работу в период пандемии нуждаются около 37 тыс. человек. Депутаты отметили, что у педагоги могли заразиться коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутат обратился к Беглову из-за затянувшейся реконструкции стадиона "Пулково".

Фото: фото из архива пресс-службы ЗакСа Петербурга