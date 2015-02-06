Депутат заксобрания Бурятии Жамбалов получил реальный срок за смертельное ДТП

Виновный в ДТП проведет срок заключения в колонии-поселении.

Действующий депутат заксобрания Бурятии Баир Жамбалов получил реальный срок за смертельное ДТП. Об этом на судебном заседании сообщил представитель закона. Решение в отношении фигуранта расследования вынесла Прибайкальская районная инстанция. Кроме срока заключения местный парламентарий лишен права управлять транспортными средствами на протяжении двух лет. Данный приговор может быть обжалован.

Назначено наказание в виде шести лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. постановление судьи

Напомним, что в аварии, которая произошла 5 января 2020 года, скончалась 17-летняя девушка. Изначально в ДТП обвинялся друг депутата, а политик проходил по делу свидетелем. Однако 25 апреля Жамбалову предъявили обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ и статье 125 УК РФ. По версии следствия, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado принадлежит родственнику подозреваемого. Он двигался со скоростью не менее 140 километров в час около села Батурино. Шофер совершил наезд на местную жительницу, которая переходила проезжую часть. После инцидента водитель скрылся с места преступления, не оказав помощь пострадавшей. Девушка скончалась в больнице от травм.

Президиум генсовета "Единой России" исключил Жамбалова из партии. Также депутаты парламента Бурятии лишили коллегу должностных полномочий вице-спикера.

На Алтае произошла авария с участием легкового автомобиля и скорой помощи.

Видео: Youtube/arigustv