Депутат петербургского ЗакСа Соловьев попал в санкционный список ЕС

В список также вошли кинорежиссер Никита Михалков, музыкант Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, телеведущие Марина Ким и Борис Корчевников и многие другие.

Депутат петербургского ЗакСа Антон Соловьев в санкционный список ЕС. Парламентарий признался, что ничего не потерял и попал в хорошую компанию. Ситуацию он прокомментировал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Антон Соловьев пояснил, что попал в "интересный список" за помощь в перевозке детей с бывших территорий Украины. Но принял событие позитивно.

Могу лишь поблагодарить зарубежных "коллег" за признание моей работы на международном уровне - значит мы делаем всё правильно! Антон Соловьев, депутат ЗакСа

Депутат считает, что попал в хорошую компанию и ничего не потерял. По его словам, в Европе у него нет ни яхт, ни самолетов, ни активов.

Добавим, что в список вошли кинорежиссер Никита Михалков, музыкант Григорий Лепс, политолог Сергей Михеев, телеведущие Марина Ким и Борис Корчевников и многие другие.

Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга у Снегурочки украли паспорт и наряд.

Фото: ВКонтакте / Антон Соловьев