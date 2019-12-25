Депутат Коваль назовет имя подельника в воровстве 16 миллионов

Адвокат Романа Коваля в скором времени передаст следствию веские аргументы.

В четверг, 24 декабря, депутат Законодательного собрания Петербурга Роман Коваль, которого обвиняют в воровстве 16 миллионов бюджетных денег, назовет имя своего подельника. Об этом сообщили "Невские Новости".

Новый адвокат чиновника принял другую стратегию: теперь их позиция перестанет быть пассивной и перейдет в "фазу понимания, что же случилось на самом деле, и на основании каких фактов следствием были сделаны выводы". Адвокат передаст следствию аргументы "соответствующей объективной действительности" на ближайшем заседании, 29 декабря.

Ранее мы писали, что Вячеслав Макаров сожалеет об аресте депутата Романа Коваля. Макаров сказал, что Коваль был и остается "нашим товарищем". Ранее о нем были положительные отзывы. Спикер ЗакСа попросил не забывать о презумпции невиновности.

Фото: assembly.spb.ru