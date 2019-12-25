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Депутат ЗакСа заступился за Дзюбу
Сегодня, 18:40
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smirenny

Депутат ЗакСа заступился за Дзюбу

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Андрей Антохин просит наказать виновных за распространение ролика.

Во вторник, 10 ноября, депутат Законодательного собрания заступился за футболиста Артема Дзюбу и попросил прокуратуру провести проверку. Об этом сообщили "Невские Новости".

Чиновник также просит по закону наказать виновных в распространении ролика. Депутат уверен, что личное видео появилось в в одном из Telegram-каналов появилась без согласия Дзюбы.  Судя по содержанию, это нарушение неприкосновенности частной жизни, за которое в России можно понести наказание.

Ранее мы писали, что Иван Ургант заступился за Артёма Дзюбу.

Фото: Instagram / artem.dzyuba

Теги: артем дзюба, закс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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