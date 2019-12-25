Депутат ЗакСа призвал вернуть в медучрждения отмененный препарат для онкобольных

По мнению депутата, необходимо решить вопрос с поставками из-за границы.

В августе 2020-го года из медицинских центров Петербурга пропал препарат для лечения онкобольных "Этопозид". Депутат фракции "Справедливая Россия" Алексей Ковалев обратил внимание на то, что адекватную замену ему так и не нашли, и некоторые пациенты остались без необходимого лечения, передает с заседания Законодательного собрания корреспондент Piter.TV.

Препарат применяется при лечении некоторых видов раковых заболеваний. После того, как в нем были найдены опасные примеси, от лекарственного средства отказались. Оно производилось в Москве, а затем поставлялось по городам России, в том числе в Петербург. По словам Ковалева, родители онкобольных бьют тревогу, так как схема лечения пациентов была изменена, но замены найдено не было. Также препарат производится и за рубежом, но его не завозят в Россию. Поставщик не готов доставлять его по той цене, которая предлагается.

Депутат попросил своих коллег принять меры по этой проблеме и обратить на нее внимание Смольного. Он подчеркнул, что это также актуально и для других городов РФ.

Ранее беспартийный депутат ЗакСа Максим Резник попросил фракцию "Единая Россия" проявить характер.

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