Депутат Вишневский потребовал возбудить дело из-за сноса бань Екимовой

Депутат ЗакСа Борис Вишневский требует возбудить уголовное дело по факту сноса здания бывших торговых бань Екимовой на Петроградской стороне и неисполнения решения суда. Об этом он накануне написал в своих соцсетях и прикрепил обращение к вице-губернатору Николаю Линченко и судебным приставам.
Вишневский обратил внимание, что 19 апреля Куйбышевский районный суд принял решение о мерах предварительной защиты здания на Малом проспекте П.С.,4, однако 20 апреля снос продолжился.
Депутат потребовал разобраться, почему ООО "СК"Прайд" не исполняет решения суда, а также обязать Госстройнадзор в полной мере исполнять свои обязательства.
Фото: Telegram / SOS СПб СНОС
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