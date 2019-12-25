Депутат Вишневский потребовал возбудить дело из-за сноса бань Екимовой

Часть здания уже снесена, несмотря на то, что по поводу объекта идет судебное разбирательство.

Депутат ЗакСа Борис Вишневский требует возбудить уголовное дело по факту сноса здания бывших торговых бань Екимовой на Петроградской стороне и неисполнения решения суда. Об этом он накануне написал в своих соцсетях и прикрепил обращение к вице-губернатору Николаю Линченко и судебным приставам.

Вишневский обратил внимание, что 19 апреля Куйбышевский районный суд принял решение о мерах предварительной защиты здания на Малом проспекте П.С.,4, однако 20 апреля снос продолжился.

Депутат потребовал разобраться, почему ООО "СК"Прайд" не исполняет решения суда, а также обязать Госстройнадзор в полной мере исполнять свои обязательства.

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС