Депутат Рады заявил, что Украине необходимо возобновить импорт газа из России

По его словам, власти должны покупать газ по открытому контракту и понятной цене.

Украине необходимо возобновить импорт газа из России. Об этом заявил депутат Верховной Рады и член президентской фракции партии "Слуга народа" Олег Семинский в эфире телеканала "Наш".

По его словам, Киев должен закупать газ у "Газпрома" напрямую по открытому контракту и понятной цене. Депутат считает, что властям не следует его покупать в Словакии и швейцарских офшорах, где будут очевидные накрутки.

Да, понятно, что у нас есть конфликт. Но мы не вытягиваем без российского газа. У нас баланс не перекрывается. Олег Семинский, депутат Верховной Рады

Также Семинский считает, что следует найти в Европе площадку для встречи сторон по данному вопросу.

Ранее на Украине назвали главную ошибку Зеленского в разговоре с Байденом.

Видео: YouTube / НАШ