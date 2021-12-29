Депутат Рады заявил, что Украине необходимо возобновить импорт газа из России

Украине необходимо возобновить импорт газа из России. Об этом заявил депутат Верховной Рады и член президентской фракции партии "Слуга народа" Олег Семинский в эфире телеканала "Наш".
По его словам, Киев должен закупать газ у "Газпрома" напрямую по открытому контракту и понятной цене. Депутат считает, что властям не следует его покупать в Словакии и швейцарских офшорах, где будут очевидные накрутки.
Да, понятно, что у нас есть конфликт. Но мы не вытягиваем без российского газа. У нас баланс не перекрывается.
Олег Семинский, депутат Верховной Рады
Также Семинский считает, что следует найти в Европе площадку для встречи сторон по данному вопросу.
Ранее на Украине назвали главную ошибку Зеленского в разговоре с Байденом.
Видео: YouTube / НАШ
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