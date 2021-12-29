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Депутат Рады заявил, что Украине необходимо возобновить импорт газа из России

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По его словам, власти должны покупать газ по открытому контракту и понятной цене.

Украине необходимо возобновить импорт газа из России. Об этом заявил депутат Верховной Рады и член президентской фракции партии "Слуга народа" Олег Семинский в эфире телеканала "Наш".

По его словам, Киев должен закупать газ у "Газпрома" напрямую по открытому контракту и понятной цене. Депутат считает, что властям не следует его покупать в Словакии и швейцарских офшорах, где будут очевидные накрутки.

Да, понятно, что у нас есть конфликт. Но мы не вытягиваем без российского газа. У нас баланс не перекрывается.

Олег Семинский, депутат Верховной Рады

Также Семинский считает, что следует найти в Европе площадку для встречи сторон по данному вопросу.

Ранее на Украине назвали главную ошибку Зеленского в разговоре с Байденом.

Видео: YouTube / НАШ

Теги: верховная рада, газ, депутат, импорт, олег семинский, россия, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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