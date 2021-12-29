На Украине назвали главную ошибку Зеленского в разговоре с Байденом

Президент не смог четко высказаться по поводу вступления в страны НАТО.

Политолог Дмитрий Джангиров назвал главную ошибку президента Украины Владимира Зеленского в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Капитал".

По словам Джангирова, Зеленский не смог четко высказаться по поводу вступления в страны НАТО. При этом оба президента поддержали дипломатические усилия в рамках диалога с Россией по линии альянса и ОБСЕ. Также эксперт заявил, что украинский лидер должен был выдвинуть Байдену условие, что никто не может запретить НАТО принять Украину.

Ранее политолог Чаплыга заявил о возможном "расчленении" Украины.

Видео: YouTube / Капитал