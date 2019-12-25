Депутат Рады высказалась о "детях очень низкого качества"

После высказывания Союз профсоюзов Украины выступил с требованием лишить Галину Третьякову статуса парламентария.

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа", глава парламентского комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова высказалась о "детях очень низкого качества".

Парламентарий написала на своей странице в социальной сети о том, что не видит смысла выплачивать социальные пособия по безработице семьям. По её мнению, получатели рожают именно ради данной выплаты — и из-за этого получаются дети "очень низкого качества".

Также она положительно оценила сингапурскую практику стерилизации женщин без высшего образования, которую применяли в XX веке. Это, считает Третьякова, помогало "выкорчёвывать" из нации тех, кто не был "кормильцами" и "защитниками".

После высказывания Союз профсоюзов Украины выступил с требованием лишить Галину Третьякову статуса депутата.

Ранее депутат Рады рассказал о запущенном плане по уничтожению Украины.