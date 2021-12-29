Депутат МО "Светлановский" побрила голову в знак солидарности с женщинами из Казахстана

Депутат МО "Светлановский", петербургская активистка Мария Воюцкая побрила голову в знак солидарности с женщинами из Казахстана. Акция прошла около здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте, который защищают жители.
Воюцкая объяснила: нам нужно преодолеть личные границы, сделать что-то несвойственное, чтобы избавиться от стереотипов, которые, в том числе, есть и в России, а также выразить свой протест по поводу обмана, который по ее мнению, нас окружает.
Это все лишь волосы, но я хочу, чтобы женщины помнили, что они — не одни. И когда сейчас в Казахстане убивают людей... Я против насилия.
Мария Воюцкая.
Муниципальный депутат подчеркнула, что она против войны, особенно — по межнациональному признаку, поэтому нужно сделать что-то такое, что сможет нас объединить и поддержать друг друга.
В ноябре 2020 года активистки из Казахстана побрились налысо в знак протеста против политических репрессий и бедности. Среди них были Айя Садвакасова, Нургуль Калуова и другие.
Результат "стрижки" с машинкой на морозе пока не опубликован, однако видно, что от части прядей Воюцкая точно избавилась.
Видео: TikTok / allaandreeva2020
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