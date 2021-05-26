Депутат Госдумы Сухарев предложил отменить штрафы за мелкие нарушения на дорогах

Парламентарий раскрыл подробности разрабатываемого документа.

Депутат российской Государственной Думы Иван Сухарев предложил отменить штрафы за мелкие нарушения на дорогах. Парламентарий направил обращение с инициативой амнистии для автолюбителей к председателю Верховной суда станы Вячеславу Лебедеву. Об этом рассказали представители RT. По словам политика, данная мера поможет населению в условиях санкционного давления со стороны Запада.

Иван Сухарев уточнил журналистам, что разрабатывает законопроект амнистии в отношении россиян, совершивших административные правонарушения в области правил дорожного движения. Данную меру парламентарий считает необходимой, обоснованной и уместной в текущих геополитических условиях. В Документе предполагается освободить водителей от административной ответственности граждан за мелкие правонарушения, которые не представляли значительной общественной опастности. Эти случаи перечислены в главе 12 КоАП России.

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Фото: Piter.tv