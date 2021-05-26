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Депутат Госдумы Сухарев предложил отменить штрафы за мелкие нарушения на дорогах
Сегодня, 10:59
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Депутат Госдумы Сухарев предложил отменить штрафы за мелкие нарушения на дорогах

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Парламентарий раскрыл подробности разрабатываемого документа.

Депутат российской Государственной Думы Иван Сухарев предложил отменить штрафы за мелкие нарушения на дорогах. Парламентарий направил обращение с инициативой амнистии для автолюбителей к председателю Верховной суда станы Вячеславу Лебедеву. Об этом рассказали представители RT.  По словам политика, данная мера поможет населению в условиях санкционного давления со стороны Запада.

Иван Сухарев уточнил журналистам, что разрабатывает законопроект амнистии в отношении россиян, совершивших административные правонарушения в области правил дорожного движения. Данную меру парламентарий считает необходимой, обоснованной и уместной в текущих геополитических условиях. В Документе предполагается освободить водителей от административной ответственности граждан за мелкие правонарушения, которые не представляли значительной общественной опастности. Эти случаи перечислены в главе 12 КоАП России.

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Фото: Piter.tv

Теги: госдума, иван сухарев, пдд, штрафы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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