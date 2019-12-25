Депутат Госдумы РФ Светлана Журова познакомилась с планами благоустройства Светогорского поселения

В 2020 году Светогорское городское поселение стало участником второго направления подпроекта «Комфортная среда», реализуемого министерством культуры для малых городов и исторических поселений.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Светлана Журова проявила внимание к реализации нацпроекта "Жилье и комфортная среда" на территории Светогорского городского поселения. С первых лет реализации нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" данное поселение принимает активное участие в благоустройстве муниципальной территории.

В сопровождении исполняющего обязанности главы администрации Андрея Ренжина Светлана Журова посетила объекты, которые благоустроены по программе "Формирование комфортной городской среды", в частности, во дворе дома на улице Пограничной, 3. Также депутат Государственной Думы ознакомилась с показателями Светогорского городского поселения за период действия нацпроекта и планами на последующие годы.

В 2020 году Светогорское городское поселение стало участником второго направления подпроекта "Комфортная среда", реализуемого министерством культуры для малых городов и исторических поселений. Конкурсанты выдвигают проекты по благоустройству территорий, лучшие из которых поддерживает государство.

Всероссийский конкурс включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Ранее мы сообщили о том, что депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила благоустройство Выборга.

Фото: администрация МО "Выборсгкий район"