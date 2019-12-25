День туризма отмечают в Петербурге

Глава города отметил, что город на Неве стал неразрывно связан с туризмом.

В Северной столице празднуют Всемирный день туризма. С праздником горожан поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города отметил, что город на Неве стал неразрывно связан с туризмом. За 2022 год в город приехали свыше 8 млн путешественников, а за последние 7 месяцев – 5,3 млн туристов.

При этом город создаёт всё новые точки притяжения. Наиболее масштабной из них в последние годы стал историко-культурный кластер "Остров фортов" в Кронштадте.

Ранее мы сообщили о том, что соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали Петербург и Ульяновская область.

Фото: Piter.TV