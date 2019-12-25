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День туризма отмечают в Петербурге
Сегодня, 12:02
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День туризма отмечают в Петербурге

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Глава города отметил, что город на Неве стал неразрывно связан с туризмом. 

В Северной столице празднуют Всемирный день туризма. С праздником горожан поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Глава города отметил, что город на Неве стал неразрывно связан с туризмом. За 2022 год в город приехали свыше 8 млн путешественников, а за последние 7 месяцев – 5,3 млн туристов. 

При этом город создаёт всё новые точки притяжения. Наиболее масштабной из них в последние годы стал историко-культурный кластер "Остров фортов" в Кронштадте. 

Ранее мы сообщили о том, что соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали Петербург и Ульяновская область.

Фото: Piter.TV

Теги: день туризма, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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