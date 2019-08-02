В России 2 августа отмечают день ВДВ

В России 2 августа отмечается День ВДВ. Ровно 89 лет назад, 2 августа 1930 года, на учениях под Воронежем 12 человек впервые десантировались в условный тыл врага на парашютах.
Военнослужащих поздравил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Благодарю за преданную службу и ратный труд! Желаю крепкого здоровья, благополучия, чистого неба и новых успехов на благо Отечества!.
Сергей Шойгу
Всего в России более 400 военнослужащих ВДВ удостоены высоких званий - Героя Советского Союза и Героя России.
"Водоканал" и правоохранители будут пресекать попытки залезть в фонтаны в день ВДВ.
Видео: YouTube/ Минобороны России
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