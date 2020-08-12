Профессиональный праздник отмечают пилоты и технические специалисты, занимающиеся обслуживанием самолетов.

День Военно-воздушных сил России отмечают 12 августа. Праздник утвержден приказом президента от 29 августа 1997 года, а статус памятного дня получил согласно указу от 31 мая 2006 года.

Напомним, что в 1912 году был издан приказ по Военному ведомству России сформировать специальную воздухоплавательную часть. К 1914 году в империи насчитывалось 39 авиаотрядов с 263 самолетами.

Военно-воздушные силы ВС СССР основаны в 1918 году. Подразделение состояло из 79 дивизий и 5 авиационных бригад, 19 авиационных полков. Во время ВОВ советские летчики произвели более трех миллионов вылетов. Им удалось ликвидировать около 60 тысяч самолетов противника. Почти двум тысячам пилотов присвоено звание Героя Советского Союза. После распада СССР ВВС России были ослаблены. Почти 35% боевой авиационной техники осталось на территории бывших советских республик.

К 1 января 1999 года в России образовался новый вид Вооруженных сил - Военно-воздушные силы, которые объединили Военно-воздушные силы и Войска противовоздушной обороны. Позже военные получили армейскую авиацию и часть соединений и частей войсковой ПВО. Воздушно-космические силы появились на базе ВВС РФ и войск Воздушно-космической обороны в 2015 году.

Российские летчики в Сирии рассказали о своих буднях на авиабазе Хмеймим.

Видео: Минобороны России