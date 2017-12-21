Деми Мур сняла своих трех дочерей обнаженными

В интернете горячо обсуждают пикантное фото, которое опубликовала в своем Instagram одна из дочерей Брюса Уллиса Таллула.
На опубликованном фото три сестры сидят в наполненной ванне полностью обнаженные. Фотографом была их мать Деми Мур. Дочерям звездых родителей 29, 26 и 23 года.
На страничке есть и снимок матери в одежде с изображением экс президента США Барака Обамы.
Звездная пара Деми Мур и Брюса Уллиса прожила вместе 10 лет. Эта пара считалась самой крепкой и счастливой голливудской семьей.
Фото и видео: Instagram/buuski