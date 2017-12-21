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Деми Мур сняла своих трех дочерей обнаженными

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В сети появилось очень пикантное совместное фото трех дочерей Деми Мур и Брюса Уиллиса.

В интернете горячо обсуждают пикантное фото, которое опубликовала в своем Instagram одна из дочерей Брюса Уллиса Таллула.

На опубликованном фото три сестры сидят в наполненной ванне полностью обнаженные. Фотографом была их мать Деми Мур. Дочерям звездых родителей 29, 26 и 23 года. 

На страничке есть и снимок матери в одежде с изображением экс президента США Барака Обамы.

Звездная пара Деми Мур и Брюса Уллиса прожила вместе 10 лет. Эта пара считалась самой крепкой и счастливой голливудской семьей.

Фото и видео: Instagram/buuski

Теги: брюс уиллис , деми мур , новости мирового шоу бизнеса , обнаженка , пикантное фото , шоу бизнес
Категории: Общество Мировые новости Лента новостей

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