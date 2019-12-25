Материалы расследования получили гриф "совершенно секретно".

Дело застреленного спецназом из-за четырех рулонов обоев россиянина засекретили. Об этом журналистам издания E1.RU рассказал представитель защиты семьи погибшего Владимира Таушанкова Алексей Бушмаков. Он напомнил, что житель Екатеринбурга был застрелен во время штурма квартиры ЖБИ. В настоящее время материалы расследования помечены грифом" совершенно секретно", поэтому разглашать сведения о них будет незаконным.

В деле есть гостайна. Суд его засекретил. Ничего рассказать не могу. Мы все дали подписки о неразглашении гостайны. Потерпевшие и свидетели. Понятно, почему так сделано — чтобы никто ничего не знал. Я перед входом в зал сдал телефон и ноутбук, и даже записи свои мне не разрешили вынести из зала. Алексей Бушмаков, юрист

Напомним, что судебная инстанция также закрыла дело Таушанкова от журналистов. О таком решении суд не просила ни одна из сторон. Дело изучается после проверки, организованной силовой структурой. Имена штурмовиков, участвовавших в операции также засекречены. Они имеют порядковые номера.

В Екатеринбурге во время штурма квартиры убит 27-летний мужчина, укравший 4 рулона обоев.

Фото: www.e1.ru