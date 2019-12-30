Уголовное дело водителя такси без прав дошло до суда. В ДТП на Обводном в его машине погибли двое

Ещё одна пассажирка получила тяжёлые травмы лица.

В Петербурге до суда дошло уголовное дело в отношении Икромжона Абдикулова, который без водительских прав работал в такси и совершил ДТП с погибшими. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, мужчина ночью 23 июля разогнался до 106 километров в час и врезался в тягач, который поворачивал на мост на Обводном канале. В итоге один пассажир погиб на месте, второй – в больнице. Ещё одна девушка получила травмы лица, которые оценили как тяжкий вред здоровью.

На время проверки "Яндекс.Такси" отключило от заказов весь таксопарк.

Ранее "Яндекс-такси" уличили в обмане погибших пассажиров.

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