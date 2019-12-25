Дело написавшего фальшивое заявление о похоронах гендиректора дошло до суда

Обвиняемый намеревался сделать недействительными пункты из городских постановлений об организации похоронного дела.

Петербургский следком завершил расследование уголовного дела о фальсификации доказательств участвующим в административном деле лицом. Производство возбудили в отношении ранее судимого 34-летнего гендиректора коммерческой структуры, сообщили в пресс-службе ведомства 3 апреля. В пятницу дело направлено в суд для рассмотрения.

В 2016 году обвиняемый написал от имени местной жительницы поддельное заявление о том, что она отказалась хоронить свою умершую мать и передала обязанность фигуранту дела. Сам он намеревался сделать недействительными пункты из постановлений правительства об организации похоронного дела, согласно которым, погребением занимаются специализированные службы, с которым потерявший родственника человек заключает договор. Мужчина предоставил в Горсуд иск о признании двух упомянутых нормативных актов недействительными и отправил в суд своего представителя по доверенности.

В марте прошлого года представитель предоставил суду написанную подделку, копию приобщили к материалам административного дела. Отмечается, что обвиняемый понимал, что сам себе может создать проблемы из-за фальшивого заявления.

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