Дело о жесткой посадке Ан-28 поставили на контроль центрального аппарата СК

Инцидент произошел в Томской области 16 июля.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело об аварийной посадке Ан-28 в Томской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки доложить об обстоятельствах инцидента. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. из сообщения СК РФ

Напомним, 16 июля самолет Ан-28, который следовал по маршруту Кедрово – Томск, совершил жесткое приземление в лесной зоне. На борту находились 18 человек, все выжили. По словам одного из пилотов воздушного судна, во время полета отказали оба двигателя Ан-28. Эту версию днем позже подтвердили в СК РФ. Уточняется, что самолет проделал тормозной путь длиной 180 метром, после чего перевернулся. Восстановления воздушное судно не подлежит.

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