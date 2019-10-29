Дело о гибели двух механиков на Канонерском заводе направлено в суд

Ведущий инженер не разъяснил работникам технику безопасности при замене колеса самоходного автопогрузчика.

В Петербурге завершено расследование уголовное дело о гибели двух рабочих из-за нарушения правил безопасности при ведении работ. Об этом 7 февраля сообщил городской следственный отдел на транспорте СЗСУТ СК России.

Как установили следователи, 29 октября прошлого года ведущий инженер по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин поручил двум механикам заменить колесо самоходного автопогрузчика, не разъяснив, как должна проходить указанная работа. Сам инженер при этом нес ответственность за безопасность работников. Механики 54 и 55 лет взялись менять колеса на автопогрузчике "KALMAR" с помощью кувалды, но не спустили давление из шины. Колесо лопнуло, механики получили настолько серьезные телесные повреждения, что скончались на месте.

Дело о гибели механиков направлено в Кировский районный суд.

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Фото: ksz.spb.ru