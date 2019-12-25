Дело о смертельном ЧП на Канонерском заводе завершилось прекращением и штрафом для ведущего инженера

По вине инженера в прошлом октябре погибли двое рабочих.

Кировский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении ведущего инженера Канонерского судоремонтного завода Владимира Зайцева, мужчина обвинялся в нарушении правил безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Об этом 16 марта сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В октябре прошлого года Зайцев дал двух механикам задание заменить колесо самоходного автопогрузчика, но не разъяснил, как именно должна проходить сложная технологическая задача. Кроме того, инженер не контролировал процесс замены колеса. Механики отправились выполнять полученную задачу и по незнанию не спустили давление в шине до начала работ, что привело к взрыву шины под давлением. Рабочие получили столь тяжкие травмы, что вскоре скончались в больнице.

Следователь ходатайствовал прекратить дело Зайцева и назначить мужчине судебный штраф. Представители потерпевших не возражали против этого, напомнив, что инженер извинился перед ними и выплатил денежную компенсацию. Суд отпустил Зайцева со штрафом в 50 тысяч рублей.

Ранее мы рассказывали, что сбившего толпу пешеходов на Невском водителя отправили в колонию на 8,5 лет.

Фото: ksz.spb.ru