Материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты.

Во вторник, 24 марта, стало известно, что дело историка Соколова поступило в суд в Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Обвинение утверждает, что Соколов на почве взаимной ревности взял незаконно хранящийся в квартире обрез, изготовленный из 5,6-мм охотничьего карабина "ТОЗ-17-01", и выстрелил в Ещенко. После же доцент начал душить девушку. На этом историк не остановился и произвел ещё несколько выстрелов. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В деле отмечается, что доцент Соколов хранил труп убитой возлюбленной в своей квартире около суток, а после расчленил его с использованием пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора, а затем выбросил в Мойку.

Материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты.

Ранее мы сообщали о том, что адвокат Соколова пояснил, почему в действиях историка не нашли особой жестокости.

Фото:Piter.TV