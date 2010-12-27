В Петербурге возбудили уголовное дело против бизнесмена, обещавшего освободить главу "Воентелекома"

Мужчину обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Выборгский районный суд возбудил уголовное дело по статье мошенничество в крупном размере против индивидуального предпринимателя Романа Каныгина, обещавшего освободить от уголовной ответственности фигуранта дела "Воентелекома". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Обвиняемый был задержан в мае этого года. Мужчина предложил основателю НИИ "Масштаб" Евгению Давыдову освободить из под ареста его сына, экс-главу "Воентелекома" Александра Давыдова, заключенного под стражу за хищение 460 млн рублей. Свою помощь Каныгин оценил в сумму 1 млн евро. Дадонов-старший обратился с заявлением в полицию. Там действия предпринимателя расценили как мошенничество.

Обвиняемый свою вину признал. Ему грозит штраф до пятисот тысяч или арест на срок до шести лет.

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